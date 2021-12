Un violent incendie se déclenche à Gand, les riverains appelés à fermer portes et fenêtres (vidéo)

Un incendie d'ampleur s'est déclaré samedi matin à Gand dans les bâtiments d'une entreprise sur la Antwerpsesteenweg. Une fumée importante se dégage, qui pousse la police à demander aux habitants des environs de garder portes et fenêtres fermées.

L'incendie s'est déclaré vers 4h45 samedi matin, indique la police locale, dans les bâtiments de l'entreprise d'emballage Tropack. Un entrepôt de 2.500 m² est touché. Le feu est difficile à maitriser, signalent les secours. "A cause de la chaleur intense dans l'entrepôt, il n'est pas possible d'y faire entrer des gens", précise Bjorn Brion, porte-parole des pompiers de Gand. "Nous n'avons pas pu déterminer le foyer".

Les pompiers interviennent donc à distance, ce qui rend le travail plus difficile. "Avec le vent, la fumée se déplace vers le R4", selon Bart De Cocker de la police locale. "Nous demandons aux habitants de Sint-Amandsberg, Oostakker et Lochristi de garder portes et fenêtres fermées".