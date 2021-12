Une 'Tiny House', la solution pour reloger les sinistrés des inondations en Allemagne

Après les inondations meurtrières du mois de juillet, c'est le temps de la reconstruction pour les Allemands. Mais une solution s’est offerte pour eux, être relogé dans des micro-maisons. Certaines familles ont même pu emménager juste à temps pour passer le réveillon de Noël au chaud.

C’est le cas de Benjamin et de Francisca. Ce couple prend leurs marques. Ils terminent de préparer Noël dans une sorte de petite maison mise à disposition des personnes touchées par les dramatiques inondations qui ont frappé l’Allemagne. "Je pensais que nous étions sur la liste d’attente et que si on avait de la chance peut-être que d’ici le premier février nous pourrions rentrer. Mais le téléphone a sonné pour nous dire que si nous pouvions régler les formalités, nous pourrions emménager avant Noël. Nous sommes donc très heureux et reconnaissants que cela se soit passé de cette façon", témoigne le couple.

500 projets ont été rendus possible grâce au financement d’une association. L’installation des petites habitations a commencé à l’automne dernier. Elles sont entièrement équipées.

En Allemagne, les impressionnantes inondations ont fait 195 morts. Elles ont également eu pour conséquence de déloger des milliers de personnes. Avec cette solution de 'Tiny house', le miracle de Noël a donc eu lieu pour les sinistrés. Elles sont mises à disposition au moins jusqu’à la fin de l’année 2022.