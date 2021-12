Le festival Rire ensemble est annulé: "Avec toutes les incertitudes, on ne prend pas de risque"

Le festival Rire ensemble prévu en 2022 n'aura pas lieu aux dates prévues. L'édition de 2020 avait déjà été annulée juste avant le premier confinement. Reporté au mois de mars prochain, les organisateurs Mourad Maimouni et Cédric Van Troyen ont finalement décidé de remettre l'événement à plus tard. "Avec toutes les incertitudes et les montagnes russes décisionnelles, vu les coûts énormes et le fait qu'aucune assurance ne voulait nous assurer contre le risque d'annulation, on ne prend pas de risque", nous a confié Mourad Maimouni.

Le festival devait avoir lieu du mardi 22 au samedi 26. Plusieurs spectacles étaient prévus: le Rire ensemble Afrique à Flagey, mise en avant de jeunes humoristes au Kings of Comedy Club, un "Tweetalig bilingue show" avec des humoristes francophones jouant en néerlandais et vice-versa, ainsi qu'un grand gala. "Au total, plus de 5.000 spectateurs étaient attendus pour les différentes dates, dont 3.500 pour le gala du samedi. Cette année, le thème central était les violences intra-familiales. On avait la volonté de faire passer des messages à travers l'humour, un moyen de faire passer beaucoup de vérités", a Mourad Maimouni.

Une cinquantaine d'artistes étaient conviés, entre autres Fanny Ruwet, Baptiste Lecaplain, Ahmed Sparrow, Redouane Bougheraba, Farah, Djimo ou encore Serine Ayari. D'après l'organisateur, les éventuels bénéfices devaient être reversés à une association.

Ça plonge le secteur culturel dans une atmosphère anxiogène

Mourad Maimouni se dit frustré, mais ne souhaite pas critiquer les autorités. "Quand on regarde à travers le monde, personne n'a pris les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont l'air illogique? Bien évidemment que oui. Mais ce serait trop facile de dire que tout est de la faute des politiques. Il ne faut pas oublier que derrière les mesures, il y a des vies", confie l'organisateur. Selon lui, la crise sanitaire a changé le comportement des spectateurs. "On le voit avec mes collègues dans le secteur, les gens s'y prennent à la dernière minute. Il faut se mettre à leur place, certains ont vu leurs spectacles reportés quatre ou cinq fois, des spectacles pour lesquels ils avaient payés. Mais derrière, ça plonge le secteur culturel dans une atmosphère anxiogène".

Les organisateurs espèrent pouvoir trouver une date pour reporter l'événement à l'été 2022.