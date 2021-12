Les bowling et cinémas ferment ce dimanche: ils vont perdre gros cet hiver

Ce samedi, c'était la dernière soirée d'ouverture pour les lieux culturels et récréatifs. Dès ce dimanche, les cinémas, théâtres, salles de bowling et autres activités de loisirs en intérieur ferment leurs portes sur décision du comité de concertation. De nombreuses familles ont voulu profiter des derniers moments d'ouverture ce samedi. De leur côté, gérants et exploitants vont rater l'une des périodes les plus rentables de l'année.

Les fans de Spiderman se dépêchent car les heures sont comptées dans un cinéma de Charleroi où nous nous sommes rendus. À partir de ce dimanche, les salles obscures sont plongées dans le noir complet. "C'est triste pour les enfants. C'est triste pour les gens qui veulent se changer les idées", réagit une maman venue avec ses enfants. "C'est dommage parce que j'aime trop les cinémas", nous confie une fillette. L’effet cinéma s’est fait sentir dès le lendemain de la décision du comité de concertation. Jeudi a été la plus grosse journée depuis le début de la pandémie avec 4.000 entrées dans le cinéma carolo où nous avons réalisé notre reportage ce samedi. L'hiver: la meilleure période pour les activités en intérieur À Loverval, la fête d’anniversaire du petit Biaggio a été anticipée. Lui et son groupe d’amis se sont défoulés ce samedi dans un jeu de tir au laser avec 8 jours d’avance. Résultat: seuls quatre copains ont pu venir au lieu de 17. Dimanche, l'endroit ferme ses portes. L’espace Lasergame fait ainsi une croix sur la meilleure période de l’année. La moitié de son chiffre d’affaires. "Dehors il fait mauvais, donc les gens se réfugient à l'intérieur, avec du chauffage, une boisson chaude. Malheureusement, durant cette période-ci, nous n'aurons aucune rentrée", nous explique Jordan Renard, gérant du centre récréatif. 70% de perte du chiffre d'affaires Du côté de Gembloux, notre équipe s'est rendue dans un bowling. Là aussi, l'hiver est la plus belle saison et la moitié des pistes sont occupées alors que nous sommes le jour de Noël. Après un réveillon en famille, place aux amis pour les dernières heures avant la fermeture de l'endroit. "C'est quelque chose qui nous attriste grandement parce que ce sont des activités qui nous plaisent et qui nous permettent de sortir de notre environnement", indique un client. Dans les semaines à venir, seul le café du bowling pourra tourner. "Ici avec le bowling fermé, les fléchettes, le billard, on a plus de 70% de perte du chiffre d'affaires. On verra bien au niveau des aides, on ne sait pas s'il va y en avoir", explique Adrien Logist, gérant.