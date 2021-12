Intempéries - Brésil: de fortes pluies provoquent plus de 11.000 évacuations

(Belga) Plus de 11.000 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation et 4.200 ont dû être prises en charge par les autorités en raison d'inondations dans 19 municipalités de l'État brésilien de Bahia (nord-est), ont indiqué les autorités locales.

Les fortes pluies qui s'abattent sur la région depuis le début du mois de novembre ont déjà fait 17 morts, dont une dernière victime jeudi, selon un bilan de la Protection civile de Bahia. Au total, ce sont quelque 66 municipalités qui se retrouvent en situation d'urgence en raison de ces intempéries, selon cette source. Le numéro de personnes évacuées a atteint 11.260 et le nombre de celles directement prises en charge par les autorités a atteint 4.185, selon les chiffres publiés vendredi soir par la Protection civile. Les gouvernements fédéral et de l'Etat de Bahia ont lancé samedi une opération visant à venir au secours des habitants bloqués dans les zones inondées. À Salvador, capitale de l'État, les pluies atteignaient vendredi quelque 250 mm depuis le début du mois, soit cinq fois plus que la moyenne pour la totalité d'un mois de décembre. (Belga)