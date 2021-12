Météo: voici les prévisions pour la dernière semaine de l'année

Mardi matin, on prévoit encore le risque de pluie, principalement sur l'est. Rapidement, le temps deviendra plus changeant avec des éclaircies et quelques averses localisées. En fin de journée, le risque de pluie augmentera à nouveau à partir du sud-ouest. Il fera très doux avec des maxima compris entre 7 et 12 degrés, sous un vent plus sensible, modéré à par endroits assez fort d'ouest-sud-ouest à sud-ouest.