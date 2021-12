Une personne décède dans un accident à Burdinne

Une personne a perdu la vie dimanche matin dans un accident de voiture à Burdinne (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Hesbaye. La victime est seule en cause.



Pour une cause qui reste encore à déterminer, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dimanche matin vers 05h50 rue de la Burdinale à Burdinne. Le conducteur, seul en cause, est décédé. Le parquet de Liège a été avisé et une enquête a été ouverte.