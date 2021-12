Un cinéma entre en résistance à Namur et ne fermera pas: "On sent que notre combat est juste"

Il y a des manifestations contre les mesures annoncées lors du dernier Codeco, mais d'autres vont plus loin, jusqu'à la désobéissance civile. Plusieurs salles de spectacle et de cinéma restent ouvertes, malgré l'interdiction. Il y en aurait 82. C'est le cas des Grignoux à Namur. Ce dimanche matin, des citoyens ont pu regarder un film sur grand écran.

Vers 11h, la première séance a commencé. A l'affiche, un film pour des enfants impatients, même si en théorie, le cinéma aujourd'hui, c'est interdit.

"Je pense qu'il faut soutenir la culture. Aussi bien pour les enfants que pour nous, il faut une bouffée d'oxygène. C'est pour cette raison qu'on a décidé de venir", a confié une maman.

Venir au risque d'être reconduit vers la sortie au milieu du film. "Honnêtement, j'espère que ça n'arrivera pas. Si la police vient, on s'exécutera", dit un père famille. "Je suppose qu'ils ne vont pas débarquer en pleine séance", a déclaré une autre dame dans la salle de cinéma.

Ici, le protocole est strictement appliqué. Contrôle du pass sanitaire, port du masque, obligatoire salles ventilées en permanence et pourtant...

"On craint de devoir arrêter une séance. C'est toujours gênant pour le public, surtout si ce sont des séances avec des enfants qui ne pourraient pas comprendre. J'espère que les autorités seront clémentes par rapport à ça aujourd'hui", indique Laurence Hottart, la coordinatrice du cinéma Cameo.

Malgré l'incertitude, les ventes de tickets de cinéma connaissent pourtant une forte augmentation. "Le site a explosé jeudi. Les gens ont acheté des places pour tout le week-end de Noël. Cela fait chaud au coeur. C'est là qu'on sent que notre combat est juste", conclut Laurence Hottart.

82 théâtres et cinémas ont gardé leurs portes ouvertes (42 en Wallonie et 20 à Bruxelles). Une vague de contestation plus marquée qu'en Flandre où de nombreux établissements culturels sont à l'arrêt.