Un loup observé dans le port d'Anvers (vidéo)

Un loup a été observé au port d'Anvers dans la nuit de samedi à dimanche, dont des images vidéo sont parvenues vers 03h30 à l'initiative Welkom Wolf, gérée par une ASBL flamande. L'animal y est vu se promenant sur la Noorderlaan. Près de deux heures plus tard, le même loup a une nouvelle fois été aperçu, toujours dans le port.



Welkom Wolf estime qu'il est presque certain que le loup est le même que celui qui a été filmé la semaine dernière aux Pays-Bas à Steenbergen, et qui avait traversé toute l'île de Schouwen-Duiveland durant le week-end. "Cela montre que les loups qui se déplacent peuvent vraiment apparaitre n'importe où, pendant leur recherche stressante d'une zone de vie propre. Ils entament cette recherche à un âge compris entre un et deux ans", a indiqué dimanche Jan Loos de Welkom Wolf.

On ignore précisément combien de loups ont fait un petit tour en province d'Anvers le mois dernier, mais le celui qui a été aperçu ce week-end n'est pas le premier.

"Il y en a eu au moins deux, et maximum quatre. Le puzzle ne sera complet que quand l'INBO (l'Institut flamand pour la recherche sur la nature et le bois) et son homologue néerlandais BIJ12 auront analysé tous les échantillons d'ADN", a ajouté M. Loos.