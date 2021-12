Fermeture de la culture: le centre de crise a contacté les gouverneurs des provinces pour qu'ils fassent appliquer les mesures

Le Centre de crise national (NCCN) a pris contact avec les gouverneurs des dix provinces ainsi qu'avec le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort. Le but: leur demander de s'assurer du respect, par les autorités locales, de toutes les mesures prises le 22 décembre dernier par le Comité de concertation, a annoncé dimanche le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verliden. Cette requête est également valable pour les mesures relatives au secteur culturel, a précisé la porte-parole de Mme Verlinden (CD&V), Marie Verbeke, à l'agence Belga.

Rappelons que le Comité de concertation (Codeco) a décidé que les théâtres et les cinémas devaient fermer leurs portes à partir de ce dimanche. Les policiers sur le terrain et les autorités locales sont les mieux placés pour évaluer où et quand une intervention policière est nécessaire, a ajouté Marie Verbeke.

La décision de fermer les cinémas et les théâtres en particulier a suscité de nombreuses réactions d'indignation, non seulement de la part du secteur de la culture et de l'événementiel lui-même, mais aussi de responsables politiques, dont la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo).

Certains théâtres et de nombreuses salles de cinéma, notamment à Bruxelles, Namur et Liège, ont décidé de braver l'interdit en restant ouverts dimanche alors que plusieurs bourgmestres ont fait savoir qu'ils ne demanderaient pas à la police de surveiller l'interdiction. Et la police de Bruxelles-Ixelles a déclaré qu'elle n'avait pas le temps en raison de l'action de protestation du secteur culturel au Mont des Arts.