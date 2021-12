Nouveau le 1er janvier - Meilleur remboursement des frais de transport des patients dialysés ou cancéreux

(Belga) L'intervention dans les frais de transport des patients dialysés ou cancéreux, les bébés prématurés et pour certains centres de revalidation va être augmentée au 1er janvier. Un budget de 3 millions d'euros a été débloqué à cet effet.

Actuellement, ces patients peuvent bénéficier d'une intervention de 0,25 euro par km, qui n'a jamais été indexée. Une augmentation de l'intervention de 0,25 à 0,30 euro/km et une future indexation de ces montants sont maintenant prévues. Pour les patients atteints de cancer, l'intervention dans les déplacements était auparavant limitée à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Désormais, cette intervention s'appliquera à tous les traitements oncologiques. Enfin, la limitation kilométrique concernant les frais de transport des patients dialysés est supprimée. L'arrêté royal et l'arrêté ministériel doivent encore être publiés. La mesure entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier.