Lieux de divertissement fermés: voici les différentes activités à faire en Wallonie avec vos enfants durant les vacances

Beaucoup de lieux de divertissement ont dû fermer leurs portes suite au dernier Comité de concertation (CODECO). Les vacances de Noël commencent officiellement ce lundi et il faut trouver des idées d'activités à faire pour s'occuper avec ses enfants. Des maisons et office du tourisme en Wallonie nous en ont données.

La maison du tourisme d'Arlon propose différentes activités extérieures: jeu de piste, escape-game en ville, chasse au trésor. afin de découvrir la ville en jouant. "On a un petit livret, intitulé "Je découvre Arlon", qui contient des énigmes, des jeux, etc., détaille Anaïs Lambotte, directrice de la maison du tourisme d'Arlon. On a aussi un escape game en ville via une application à télécharger sur son smartphone. Il faut répondre à des questions d'observation, il faut ouvrir l'oeil. Quant à la chasse au trésor, c'est plutôt familial, on joue en équipe".

La maison du tourisme OVA (Ourthe-Vesdre-Amblève, ndlr) propose aussi des activités extérieures: promenade, chasse au trésor, parc animalier (monde sauvage d'Aywaille), jeu de piste à Hamoir sur les traditions de Noël dans le monde avec un cadeau à la clé. "Nous proposons Noël autour du monde à Hamoir, explique Jacques Lilien, directeur de la maison du tourisme OVA. Vous pouvez prendre votre bulletin de participation à l'office du tourisme, puis on vous suggère une promenade de 4km et vous découvrez Hamoir par ce biais. Ensuite, il y a une série de questions sur les traditions de Noël dans le monde. Quand le parcours est terminé, vous remettez votre bulletin dans l'urne à l'office du tourisme et vous pourrez gagner une nuitée au gîte du château de Lasusse".

L'office du tourisme de Namur propose les activités suivantes : promenades balisées, chasse au trésor Totemus et un carnet de jeu pour visiter Namur autrement.

La maison du tourisme de Charleroi propose les activités suivantes: parcours de street art pour visiter la ville, chasse au trésor totemus, village de Noël et patinoire, ateliers de poterie.

Outre toutes ces idées venant des professionnels du tourisme, certains parents débordent également d'idées: faire de la pâtisserie, du bricolage, se laisser tenter par de longues promenades, etc. "J'habite le long de la Meuse, donc je vais montrer à mon enfant les animaux, les canards, elle est très éveillée", propose une maman. "Je pense faire un jeu de piste", dit une autre. "Je vais souvent me promener dans les bois, alors on récolte des feuilles et on fait des collages, des frottis", suggère une autre. "Faire des sablés, les enfants adorent ça, affirme une autre mère de famille. Ils découpent des formes amusantes dans la pâte et peuvent ensuite offrir ces biscuits à des personnes qu'ils apprécient".