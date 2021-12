Vous n'avez pu prendre tous vos congés en 2021 ? Certaines exceptions vous permettent de les reporter

A quelques jours de 2022, soyez vigilant s'il vous reste des jours de congé pour 2021. Il est interdit de les reporter ; votre employeur ne peut pas non plus vous payer les jours de congé légal qui ne sont pas pris avant le 31 décembre. Cependant, il faut différencier les congés légaux et extra-légaux. "Il faut voir ce qui est prévu au niveau du secteur d'activité ou au niveau de l'entreprise. Là, effectivement, il doit être possible de les reporter à l'année suivante", précise Catherine Legardien, conseillère juridique chez Partena.

Mais il existe des exceptions. En cas de maladie ou de congé maternité par exemple, les jours seront payés. Et pour cette année particulière, il y a une autre exception.

"Le secteur des soins de santé, comme en 2020, a eu beaucoup de travail. Ils n'ont peut-être pas toujours eu la possibilité de prendre des jours de congé. Dans ce secteur, le ministre Dermagne (Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Economie et du Travail, ndlr) a donné la possibilité de reporter les jours légaux qui restent encore à l'année 2022. Mais c'est toujours un accord entre employeurs et travailleurs", nous a expliqué Bart Vingerhoets, conseiller juridique chez Securex.