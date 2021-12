A Gedinne, un cinéma reçoit un PV pour être resté ouvert, les propriétaires maintiennent l'ouverture: "Le risque vaut le coup"

Ce lundi matin, la liste des frondeurs s'agrandit à Bruxelles et en Wallonie... 90 établissements culturels maintiennent leur décision de rester ouverts. Et ce, malgré l'interdiction et malgré aussi les craintes de contrôles de la part de la police. A Gedinne, dimanche, la police a contrôlé un cinéma qui restait ouvert et lui a dressé un PV. Les propriétaires ont pourtant décidé de maintenir l'ouverture...

A Gedinne, en province de Namur, c’est un cinéma à l'ancienne qui date de l'entre-deux guerres. A sa tête, Anne-Sophie Vandevoorde qui nous décrit la scène d'hier. Juste avant la première projection de la journée, deux agents de police constatent l'ouverture et dresse un procès-verbal. "On savait qu’il allait y avoir une intervention, c'était obligé mais on ne savait pas quand et on se disait peut-être qu'ils vont être sympas, qu’ils vont nous laisser deux ou trois jours. Et en fait, pas du tout", nous raconte la présidente de l’ASBL "Ciné Gedinne".

Elle nous emmène vers l'unique salle de projection. "Toutes les séances ont eu lieu, oui. On a quatre séances par jour durant les congés scolaires", dit-elle. Les séances ont donc été maintenues dimanche malgré le procès-verbal.

Pour cette ouverture, le cinéma risque une amende qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros. "On prend le risque de devoir payer des amendes et d'être vraiment en grandes difficultés financières parce que le risque vaut le coup par rapport à ce qui se passe actuellement par rapport aux décisions arbitraires du gouvernement", estime la responsable du cinéma.

Le bourgmestre de la localité précise ne pas être à l'origine de ce contrôle. "La police a simplement fait correctement son boulot en actant la chose et cela de manière très courtoise à ma connaissance", a indiqué Vincent Massinon. "Nous appliquons simplement les règles fédérales", nous explique un commissaire de la zone de police.

Ce lundi après-midi, les séances reprennent. Il n’est pas question pour le cinéma de céder sous la pression. "On ne sait pas jusqu'où on va aller. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on décide de continuer et le Ciné Gedinne reste ouvert", affirme Anne-Sophie Vandevoorde.

Reste à voir si la justice namuroise donnera suite aux procès-verbaux dressés pour ce type d'infraction.