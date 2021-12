Le plus vieil ours polaire d'Europe est mort: Katjuscha avait 37 ans

Le zoo de Berlin a annoncé une triste nouvelle sur sa page Facebook. La femelle ours polaire Katjuscha est morte à l'âge de 37 ans.

"Après presque quatre décennies au zoo de Berlin, nous avons dû dire au revoir à notre Katjuscha", écrit le zoo de Berlin sur sa page Facebook ce lundi 27 décembre. C'était le plus vieil ours polaire d'Europe. La femelle avait 37 ans. Elle a été découverte morte dans son enclos extérieur par des soigneurs.

Le zoo explique qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque depuis plusieurs années et était donc sous traitement vétérinaire depuis longtemps. L'espérance de vie moyenne d'un ours polaire est de 15 à 30 ans.

Katjuscha est née en 1984 au zoo de Karlsruche. Un an plus tard, elle arrivait au zoo de Berlin. Elle avait cohabité avec l'ourson Knut, star du parc élevé au biberon dès sa naissance en 2006. Le petit ursidé, premier ours polaire né en captivité depuis plus de 30 ans, était décédé soudainement en 2011. Un mémorial est dédié à Knut dans le zoo de l'ouest de Berlin, qui avait engrangé des millions d'euros de recettes grâce à lui et à tous les produits dérivés.