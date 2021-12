Gwendy, la veuve de Jürgen Conings, s'exprime pour la première fois

Sept mois après le décès de Jürgen Conings, Gwendy, la veuve du militaire, a accepté de parler pour la première fois à visage découvert, chez nos collègues de VTM. Jürgen Conings est cet ex-militaire qui avait pris la fuite, armé, durant plusieurs jours dans les bois en Campine après avoir menacé des virologues et des responsables politiques.

Des questions encore aujourd'hui sans réponse et pourtant Gwendy essaie de garder une attitude positive après une période de deuil difficile. "Il y a des moments où tu pleures de tristesse. Parfois je suis un peu en colère et d'autres fois je recherche des réponses. Je passe par différentes phases. Chaque moment à quelque chose. Et à chaque fois j'essaie d'y trouver du sens et d'avancer", a-t-elle exprimé chez nos confrères de VTM.

Le cauchemar de Gwendy débute le 17 mai 2021. Son ancien compagnon, Jürgen Conings, vole des armes lourdes dans une caserne militaire après avoir menacé de mort le virologue Marc Van Ranst. Il s'enfuit sans donner signe de vie. Il devient alors l'homme le plus recherché de Belgique.

Un mois plus tard, son corps sans vie est retrouvé dans une forêt. "Les premières semaines après sa disparition, je me suis posée beaucoup de questions. Où est-il? Que s'est-il passé ? J'ai eu beaucoup d'inquiétude. Les étiquettes qu'on collait à son nom 'dangereux', 'terroriste', … Je me suis dit que cela ne lui correspond pas."

Gwendy ne minimise pas les faits, mais pour elle son partenaire n'était pas celui décrit dans la presse. "Je pense que tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il a eu une vie assez difficile, a dû laisser des traces et cela a cogité par la suite."

Des traces que le militaire d'extrême-droite laissent à l'armée qui tente encore de tirer les enseignements de cette affaire.