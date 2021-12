Le Parc Astérix en mode Noël, avec une petite touche belge... inattendue

La saison du Noël Gaulois a débuté au Parc Astérix, qui se trouve au nord de Paris. Une décoration féérique, une patinoire, un petit marché de Noël, des spectacles et surtout le Père Noël Gaulois. Et au milieu, une chanteuse belge...

Après une édition annulée en 2020, le Noël Gaulois est de retour au Parc Astérix. L’objectif est de prolonger la vie du parc durant cette saison. Visiblement, cela fonctionne, les visiteurs sont enchantés.

Il faut dire que tout a été pensé pour que le parc respire la magie de Noël. Des décorations et lumières ont été installées le long des allées, et des spectacles de Noël ont été créés. Un show sur glace féérique de 20 minutes rassemble une quinzaine de danseurs et acrobates, pour le plaisir des enfants. Les visiteurs apprécient également les chants de Noël interprétés dans le parc par... une chanteuse belge. Et pas des moindres : Nathalie Pâque, qui avait représenté (la France...) à l’Eurovision 1989.

Cet événement marque aussi l’apparition du nouveau compagnon d’Astérix : le Père Noël Gaulois. Dans un costume rouge et coiffé d’un casque à bois de rêne, ce nouveau personnage se balade dans le parc, et se prend en photo avec les enfants. Le directeur adjoint du parc, Guy Vassel, n’exclut d’ailleurs pas que le Père Noël Gaulois se glisse un jour dans une futur bande-dessinée d’Astérix et Obélix : "Ce sont d’ailleurs les dessinateurs qui l’ont dessiné ! On travail au quotidien pour faire des attractions, des expériences, et pourquoi pas des personnages".

Une saison plutôt lucrative

Les fêtes de fin d’années sont surtout très lucratives pour le parc. Ses recettes viennent à 70% des entrées, à 20% de la restauration, et à 10% des souvenirs. Noël est donc l’occasion de proposer des plats des souvenirs de saison : "Nous avons un assortiment de produits de Noël, spécifiques de la saison. Ce qu’on vend le plus au moment de Noël est la peluche du petit Menhir avec un nœud", nous décrit Anabelle Gris, assistante manager des boutiques.

En 2019, le parc avait battu son record en accueillant 2.3 millions de visiteurs. Aujourd’hui, il est possible de dormir dans l’une des 450 chambres des trois hôtels à thème. Le parc désire élargir sa clientèle : "Le but était d’attirer une clientèle nationale, parce qu’on avait une clientèle régionale. Avec le développement du pôle hôtelier, elle est aujourd’hui nationale et même internationale", justifie David Bouvet, directeur des hôtels et des restaurants.

Le Noël Gaulois se déroulera au Parc Astérix jusqu’au 2 janvier 2022.