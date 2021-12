Après Noël, la Bourse de Paris s'offre un nouveau record en séance

La Bourse de Paris a établi un nouveau record en séance mardi, dépassant sa marque du 19 novembre, portée par un "rally" haussier de fin d'année et balayant les craintes de court terme concernant l'impact de la pandémie.

L'indice vedette CAC 40 a atteint son plus haut à 7.183,35 points à 11H17, soit une hausse de 0,60% par rapport à la clôture de lundi. Son précédent record était de 7.183,08 points.

Avec les fêtes de fin d’année, "la plupart des acteurs sont sortis du marché, il y a très peu de gestion d’actifs active. Les indices n'ont plus de barrière à leur progression, se laissent porter", résume à l'AFP Nicolas Chéron, stratégiste pour Zonebourse, relevant qu'historiquement, décembre est le deuxième des meilleurs mois de l’année. Depuis le 1er décembre, l’indice parisien a pris près de 7%.

La cote parisienne avait connu sa pire séance en un an et demi (-4,75%), le 26 novembre, sous l'effet de la découverte du variant Omicron du Covid-19.

Rien ne semble pouvoir faire peur aux marchés, pas même l'explosion des contaminations en France, en Europe et dans le monde dû à ce même variant.

"Les marchés ont compris que la situation était grave, mais sous contrôle et pas catastrophique", appuie Nicolas Chéron.

Car si le variant est plus contagieux, les premières études tendent à montrer que sa dangerosité est plus faible, en termes de mort et d'hospitalisation.

Les mesures de restrictions sanitaires mises en place par les gouvernements, comme en France lundi, bloquent moins l'activité économique que les confinements décrétés lors des précédentes vagues et la vie économique ne s’arrête plus comme en mars 2020.

Presque toutes les valeurs profitaient de l'élan du jour, seul deux étant en négatif.

Parmi les plus belles hausses, on retrouve les entreprises ayant le plus progressé de l'année, comme Veolia (+2,02% à 32,34 euros), le laboratoire d'analyses Eurofins Scientific (+1,68% à 111,54 euros), ou encore Capgemini (+1,63% à 218,60 euros).

Ces trois groupes ont pris plus de 60% en Bourse depuis le 1er janvier.