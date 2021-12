Sauvé par un automobiliste d'un accident de voiture, Fabien lance un appel pour le retrouver: "J'aurais pu brûler vivant"

Il y a dix jours, Fabien et Alison, deux habitants de Amay, ont été blessés dans un accident de la route. Une collision frontale a été causée par un chauffard. A cause du choc, le véhicule s'est embrasé. Alors qu'Alison arrive à sortir à temps de l'habitacle, son compagnon reste, lui, inconscient. "J'ai perdu connaissance et puis après je me rappelle avoir ouvert les yeux. Je vois des flammes au capot. Je vois que ma femme n'est plus là. J'essaye d'appeler. Je suis retombé puis j'entends des personnes qui essayent d'ouvrir la porte, d'arracher la porte. Je me dis que j'aurais pu y rester, brûlé vivant. Heureusement, les enfants n'étaient pas là", raconte Fabien.

Impuissant et diminué par de multiples fractures, Fabien s'en remet à son épouse. Celle-ci est blessée aux côtes et aux pieds. "Le fait juste d'être là à terre, d'être impuissante, de voir que la voiture est en feu, de le voir dedans me dire 'qu'est-ce que je vais faire, peut-être que je serais plus là'. En plus, on venait mettre de l'essence dans la voiture", confie-t-elle.

Un automobiliste sauve le père de famille

Dans l'obscurité, plusieurs automobilistes s'arrêtent le long de la chaussée pour les aider. Un homme décide d'extraire Fabien des flammes. "Il m'a regardé droit dans les yeux. Je pleurais pour lui parce qu'il était dans la voiture et il m'a dit 'Madame, je ne laisserai pas votre mari brûlé. J'y vais tout de suite'", poursuit Alison. "Il m'a dit 'On va vous sortir de là' et j'ai dit 'Attendez'? J'ai senti la douleur du fait de ma jambe cassée. On m'a pris par les épaules ici pour me tirer, me reculer en arrière le plus loin possible", se remémore Fabien.

Aujourd'hui, le couple lance un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver leur sauveur. "Pour le remercier de m'avoir sauvé la vie. C'est formidable des gens comme ça", conclut l'homme blessé. Toute la famille espère ainsi tourner la page avant la fin de l'année même s' il leur faudra plusieurs mois pour retrouver complètement leur mobilité