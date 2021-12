Prévisions météo: atteint-on un record de températures pour cette fin d'année?

L'Institut royal météorologique de Belgique(IRM) lance deux alertes jaune aujourd'hui. La première concerne la pluie puisque de fortes précipitations sont attendues. Le temps sera en effet couvert mardi après-midi avec des averses qui, localement, pourront être intenses. Cette alerte va courir jusqu'à demain soir 22h. Cela concerne surtout 1/4 de la province de Liège où on attend plus de 25 litres d'eau par mètre carré sur 24h. Cela sera surtout le relief et la moitié sud-est de la province.

La deuxième alerte jaune concerne le vent qui va augmenter en intensité avec des rafales de sud-ouest à ouest entre 70 et 80 km/h voire 90 km/h à la côte. Le thermomètre oscillera entre 7 et 11 degrés. Cette alerte est valable depuis ce matin 10h et court jusque demain minuit. Le numéro 1722 est activé. En cas de dégâts des eaux, on peut appeler les pompiers via ce numéro.

Des températures très douces

Cette fin d'année est aussi marquée par des températures très élevées. "On les ressentira chez nous surtout demain après le passage du front chaud. Ce sont des températures très douces qui arrivent d'Espagne en provenance de l'air sud tropical de l'Atlantique", explique le présentateur météo RTL, Stephan van Bellinghen.

Est-ce un record ? "Le 28 décembre 1955, on a relevé à Uccle 13,3 degrés. On prévoit cet après-midi 11 degrés donc on est peut-être un peu loin de ce record mais ça reste tout de même des températures incroyables. Les températures de saison ne devraient normalement pas dépasser 6 degrés. Les minima sont aussi exceptionnellement doux. Normalement, on tourne autour de 1,2 ou 2 degrés. Dans la nuit de demain, on attend pourtant des minima la nuit de demain de 9 (Hautes Fagnes) à 13 degrés (Uccle)", poursuit le présentateur météo.

Vendredi semble être la journée où on pourrait avoir un record. On annonce de prévisions entre 10, 14 voire 15 degrés pour ce 31 décembre. Le précédent record de température était établi en 2017. On avait relevé 13,8 degrés.