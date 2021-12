Voile: Black Jack et LawConnect bord à bord à la fin de la Sydney-Hobart

Deux bateaux, les maxis Black Jack et LawConnect, sont sur le point de boucler la prestigieuse course Sydney-Hobart par un duel bord à bord, le premier ne disposant plus, mardi après-midi, que de trois milles nautiques (5 km) d'avance sur le deuxième.

Ce duel entre le bateau monégasque et son rival australien a toutes les chances de durer jusqu'à la ligne d'arrivée, prévue mercredi à Hobart, alors que SHK Scallywag, le bateau du Yacht Club de Hong-Kong, 3e à dix milles nautiques (18 km), semble définitivement décroché.

Les conditions restent très calmes alors que les 52 bateaux rescapés finissent de descendre la côte est de la Tasmanie, sur 88 au départ dimanche de cette course mythique inaugurée en 1945 et annulée une seule fois, en 2020, pour cause de pandémie de coronavirus.

"Ils sont bord à bord en ce moment", s'est réjoui Noel Cornish, l'un des responsables du Yacht Club Australien, au sujet des deux bateaux de tête, lors d'un point presse à Hobart.

Mardi, BlackJack et Law Connect n'étaient plus qu'à une soixantaine de milles (120 km) de l'arrivée, sur la rivière Derwent, après être sortis sans encombre du détroit de Bass.

Dans cette course longue de 628 miles (1.200 km), les voiliers naviguent sur les eaux agitées des mers du sud, depuis Sydney, avant de longer la côte orientale de l'Australie pour arriver à Hobart, sur l'île de Tasmanie.

Le retour du coronavirus a diminué de moitié le nombre des engagés pour cette 76e édition, par rapport à 2019. Les favoris Comanche, vainqueur en 2019, et Wild Oats XI ne sont pas partis. Un voilier a même déclaré forfait dix minutes avant le départ, dimanche, à cause de cas positifs au sein de son équipage.