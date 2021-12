Fleurus: un homme décède après être resté une nuit à la terrasse d'un café

Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été découvert entre la vie et la mort le 24 décembre dernier sur la terrasse d'un café à Fleurus (province de Hainaut), a indiqué mardi le parquet de Charleroi, confirmant une information de la Dernière Heure. Il est ensuite décédé. Une enquête a été ouverte et un dossier a été mis à l'instruction.



Selon un proche de la victime, cette dernière aurait été oubliée sur la terrasse de l'établissement. "La personne qui faisait le service n'est pas allée le réveiller, et a fermé le café. Quand un autre serveur est arrivé le lendemain matin pour faire l'ouverture, il l'a trouvé entre la vie et la mort et a immédiatement appelé une ambulance", a indiqué ce à la Dernière Heure.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte et le dossier a été mis à l'instruction pour faire la lumière sur les circonstances des faits.