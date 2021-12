Le Conseil d'Etat suspend les mesures sanitaires dans le secteur culturel

Le Conseil d'Etat a décidé mardi de suspendre les mesures sanitaires imposées par le comité de concertation du 22 décembre dernier au secteur culturel. Cette décision concerne uniquement les salles de théâtre mais pas les salles de cinéma.

Le recours au Conseil d'État des acteurs du monde culturel a fini par trouver un écho. Le Conseil d'État suspend les mesures édictées par le comité de concertation (codeco) du 22 décembre. Le Conseil d'Etat juge notamment que cette fermeture n'est pas proportionnée pour lutter contre la pandémie.

C'est une victoire du secteur culturel, par le biais d'une action introduite par un producteur de théâtre, c'est donc indépendant des deux autres actions en justice en cours.

C'est le producteur de théâtre Mathieu Pinte qui s'opposait à l'Etat Belge. Pour lui, il s'agissait d'un excès de pouvoir et d'une mesure non-proportionnelle, ainsi qu'une atteinte au droit au travail ainsi qu'à l'accès à la culture. Une mesure d'autant plus dure à avaler qu'elle n'était pas dépourvue non plus de conséquences financières, la majorité des représentations prévues se jouant à guichets fermés. Le producteur avait demandé en extrême urgence la suspension de l’arrêté royal qui ordonnait la fermeture des salles de théâtre (entre autres) pour freiner l’épidémie de coronavirus, comme l’a décidé le Codeco.

Son avocat, François Viseur, a obtenu gain de cause. Cette suspension de l’arrêté royal profitera à l’ensemble du secteur culturel.

Toutes les autres mesures décidées lors du Codeco du 22 décembre restent, elles, bel et bien d'application.

Une réunion matinale

Ce matin, le secteur de la culture avait eu un rendez-vous par visioconférence avec Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé. Directeurs de salles de spectacles, artistes et fédérations culturelles étaient derrière leur écran pour parler avec le ministre fédéral de la Santé. Ils réclamaient la réouverture du secteur. La rencontre virtuelle avait tourné au dialogue de sourds.