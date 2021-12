Ahmad, l'enfant disparu en 2020 après son arrivée à l'aéroport de Bruxelles, a été retrouvé

Le garçon de cinq ans qui avait disparu lors de l'été 2020 après son arrivée à l'aéroport de Bruxelles a été retrouvé, ont confirmé mardi la police fédérale et le parquet de Hal-Vilvorde. L'enquête a permis d'établir que le garçon se trouve avec sa famille dans un centre d'asile allemand.



Le jeune garçon, A., avait atterri à l'aéroport de Bruxelles le 20 juin 2020, en compagnie d'un homme nommé K.B. Tous deux venaient de Grèce, mais le lendemain, le 21 juin, B. était déjà reparti en Grèce, mais sans le garçon. Il n'y a eu aucune trace de A. depuis lors. L'enquête a débuté lorsque K.B. a été arrêté à son retour en Grèce parce qu'il s'est avéré qu'il était en possession de faux papiers d'identité.

Il est vite apparu que l'homme s'était rendu en Belgique avec A., mais qu'il était revenu seul. À l'aller, il s'était fait passer pour le père de l'enfant, mais c'était probablement un subterfuge. "Comme on ne savait pas où se trouvait le garçon, une alerte internationale a été lancée et un avis de recherche a été émis par la police fédérale et Child Focus", a déclaré le porte-parole du parquet, Gilles Blondeau. "L'enquête menée a depuis établi que le garçon était localisé avec sa famille dans un centre d'asile allemand. L'enquête a donc été clôturée."

Image de K.B. diffusée par la police fédérale