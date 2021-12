Le Conseil d'Etat suspend les mesures sanitaires dans le secteur culturel: quid des cinémas?

Coup de théâtre mardi dans le bras de fer qui oppose les autorités au monde culturel : le Conseil d'Etat a suspendu l'obligation de fermeture du secteur culturel imposée par le comité de concertation du 22 décembre dernier. A l'initiative d'une personne issue du monde du théâtre, la décision concerne à coup sûr les théâtre du pays. Les théâtres peuvent donc rouvrir avec effet immédiat.

Restons prudents

Pour les autres lieux culturels (les salles de cinéma, de concert ou autres spectacles) c'est un peu plus flou, un peu plus sujet à différentes interprétations. Mieux vaut attendre vendredi, puisqu'un autre recours a été déposé auprès de Conseil d'État. Olivia Venet, avocate et présidente de la Ligue des droits humains, est intervenue dans le RTL INFO 19 heures. Elle a précisé : "Il y a un petit débat sur les cinémas parce le recours ne visait que les théâtres, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de faire une différence. Ce sera la même chose pour les cinémas dès le recours de ce vendredi." Pour la présidente de la Ligue des droits humains, "Ce premier signal est un signal fort et favorable. On a l'impression que ça nous renforce."

De son côté, le secteur des exploitants de cinéma se montre prudent. Stéphane Wintgens est également intervenu dans le RTL INFO 19 heures. Il est le coordinateur des cinémas Grignoux: "Restons prudents. Ce recours n'était pas à notre initiative. Il ne concernerait que les théâtres, mais nous sommes convaincus que les cinémas vont suivre."