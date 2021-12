Météo: nous sommes le 29 décembre et il va faire 14°

Le ciel restera très nuageux mercredi avec des périodes de pluie depuis le sud­-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 10°C et 14°C, des températures très douces pour une fin de mois de décembre. La journée débutera avec un temps encore sec dans la plupart des régions et la possibilité de quelques éclaircies. Dans le courant de la matinée, la nébulosité augmentera toutefois et la pluie fera son retour depuis le sud­-ouest. Les maxima seront atteints en soirée et oscilleront entre 10°C et 14°C. Le vent sera d'abord modéré puis deviendra modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et très fort ou temporairement tempétueux en bord de mer. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, et jusqu'à 70 km/h à la mer.

Jeudi, le ciel restera généralement très nuageux avec par endroits un peu de pluie ou de bruine. Les maxima resteront élevés pour la saison et seront compris entre 10 et 15 degrés. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres, à assez fort en bord de mer, de secteur sud-ouest.

Vendredi, surtout avant midi, il y aura de belles éclaircies et le temps sera généralement sec. Après midi, il y aura davantage de nuages et des averses pourront tomber sur le nord-ouest et le nord. Exceptionnellement doux avec des maxima de 10 à 14 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest. Au littoral, des rafales jusqu'à 60 km/h seront possibles.

Samedi, jour de l'an, nous prévoyons un temps sec, doux avec de belles éclaircies. Les maxima seront compris entre 10 à 14 degrés, sous un vent modéré de sud.

Dimanche, une perturbation traversera le pays d'ouest en est. Le ciel deviendra très nuageux avec des périodes de pluie, le plus souvent faible. Il fera encore très doux avec des maxima compris entre 8 et 13 degrés.

Lundi, le temps sera variable et venteux avec une nébulosité souvent abondante et parfois quelques éclaircies, surtout dans l'après-midi. Il faudra également compter sur quelques averses. Maxima jusqu'à 10 degrés dans le centre.

Mardi, le temps sera variable avec des périodes de pluie ou des averses. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima autour de 5 à 6 degrés dans le centre du pays.