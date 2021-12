"J'ai passé toute la journée chez moi car il pleut, cela nous gâche les vacances !": le temps maussade agace

La météo de cette fin d'année ne colle pas vraiment avec la saison : température plus élevée que la moyenne, et surtout temps très maussade. Comment le vivez-vous ? Reportage à Charleroi.

Côté nature, il n'y a pas foule dans les parcs. Seuls les indécrottables, comme Wendy. Le Cocker adore l'eau et la boue, son maître nettement moins ; il espérait tout autre chose. "J'aurai préféré de la neige, mais bien entendu quand il fait sec, c'est bien aussi !"



Alfredo cours de toute façon en toute saison. Il porte un simple imperméable sur le dos pour ses douze kilomètres du jour. "Ce n'est pas du temps de décembre, moi j'aime bien quand il fait un peu plus froid, mais surtout qu'on ne glisse pas !"



"On sort moins, on profite moins. Hier j'ai passé toute la journée chez moi parce qu'il pleuvait... Cela nous gâche un peu les vacances !" s'exclame un promeneur, visiblement agacé par ces pluies hivernales. Un temps d'automne, un ciel bas, gris. En ville, le ton sur ton tape sur le système. "Comment voulez-vous que les gens rigolent, sourient, avec un temps pareil ? En hiver, je préfère de la neige aussi !" s'exclame un passant. "C'est déprimant du temps comme ça donc on va se réchauffer on va aller faire les magasins !" s'exclame une jeune dame, qui garde tout de même le sourire. En effet, le moral est loin d'être au beau fixe alors, on craque un peu pour compenser.



"De la neige ! De la neige et un rayon de soleil !" implore une promeneuse, embrayée par une autre passante. "De la lumière et du soleil, c'est cela qui nous manque. Pas cette grisaille et cette pluie incessante. Mais bon, on essaye de rester positif, on s'adapte !"



Du soleil et de la neige : des voeux qui ne se réaliseront malheureusement pas tout de suite...