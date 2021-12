Fabien a rencontré ceux qui l'ont sauvé après un accident de voiture

Ce mardi, Fabien et Alisson, deux rescapés d'un accident de la route, lançaient un appel via RTL INFO. Ils voulaient retrouver les hommes qui leur ont sauvé la vie en sortant Fabien de son véhicule en feu. Le vœu du couple est désormais exaucé: l'une de nos équipes s'est rendu eux avec leurs sauveurs.

Onze jours après le drame, Fabien et Alison retrouvent enfin leurs sauveurs. Via RTL INFO, ils avaient lancé un appel ce mardi pour trouver leurs héros. Ceux-ci sont venus ce mercredi chez le couple, à Amay, avec un petit cadeau. "Un petit peu de champagne pour fêter quand tu seras à nouveau sur pied", lance l'un d'eux.

De son côté, Fabien a enfin l'occasion de les remercier de vive voix. "Ça compte énormément. Je les remercie de tout mon cœur. Ils m'ont sauvé la vie. Je peux voir mes enfants grâce à ça et continuer ma vie normalement tout doucement", confie le rescapé.

Ils ont en quelque sorte sauvé une famille

Le 18 décembre dernier, le couple est victime d'une collision frontale causée par un chauffard. Rapidement, le véhicule du couple s'embrase. Blessée, Alison arrive à sortir à temps. Fabien, lui, doit son salut aux hommes qui l'ont extrait des flammes. "Sans leur force, il aurait peut-être brûlé vivant… ou je ne sais pas trop comment ça se serait passé. Ils l'ont sauvé lui, mais ils ont en quelque sorte sauvé une famille. Parce qu'avec deux enfants comme ça si petits, savoir peut-être que leur papa ne… non", réagit Alison, encore émue.

Ce serait plutôt un acte réflexe qu'héroïque

Un geste héroïque, et pourtant les deux hommes restent modestes. "Ce serait plutôt un acte réflexe qu'héroïque, mais ça permet au moins à la famille de passer des fêtes plus ou moins correctes. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça", nous explique Marc Lambert. "C'est normal, on est témoin d'un accident et à un moment donné on va au moins voir ce qui se passe. Et puis en fonction de la situation on intervient selon ses moyens, et voilà ici ça a porté ses fruits. Heureusement qu'on était là", ajoute Patrick Fontaine.

Ils l'ont promis: tous et toutes garderont contact, et pourquoi pas sceller une amitié inattendue qui a changé leur vie.