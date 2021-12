La fermeture de la culture annulée: Yves Van Laethem estime que "les fermetures de secteurs sont dépassées"

Ce mercredi, le comité de concertation a officiellement annulé la fermeture des lieux culturels (voir notre article à ce sujet). La décision prise le 22 décembre de boucler la culture avait été jugée comme "une aberration" par Yves Van Laethem. Ce mercredi, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus a été interrogé dans le RTL INFO 19H.

L'une des questions a abordé la gestion de l'épidémie à l'avenir. La stratégie de fermer des secteurs entiers n'est-elle pas dépassée? Ne faut-il pas apprendre à vivre avec le virus? "Je pense qu'il faudra effectivement vivre avec le virus, d'autant plus facilement que les vagues successives s'atténueraient, c'est ce qu'on espère. Je pense que les fermetures en bloc de secteurs sont dépassées et qu'il faut maintenant mieux affiner les choses", a d'abord répondu le porte-parole interfédéral. "Fonctionner un peu comme certains l'avaient prononcé en ayant des normes, des critères, qui permettent d'assurer dans les différents secteurs des qualités, de ventilation entre autres, diminuant les risques de transmission. Et de ne plus condamner à la fermeture tout un secteur d'un coup parce que certaines personnes ou certaines établissements ne sont pas aux normes adéquates", a-t-il ajouté.