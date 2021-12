Coronavirus en Belgique - les chiffres du jour: une semaine autour de Noël pas comme les autres

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur baisse, entamée il y a environ deux semaines. Entre le 20 et le 26 décembre, dernières données moyennes disponibles, la Belgique a détecté en moyenne 6.446,3 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 chaque jour, un nombre en recul de 21 % par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre pourrait augmenter car sur les derniers jours, on remarque une forte hausse : 13.090 cas le 27 décembre (mais beaucoup de gens se sont sans doute fait tester après des symptômes suite aux fêtes de Noël)

63.990 tests ont été analysés chaque jour, en moyenne entre le 22 et le 28 décembre, par les laboratoires (-12 %). Parmi ceux-ci, 11 % étaient positifs. A nouveau, il y a eu beaucoup de tests sur la semaine de Noël, et la positivité semble augmenter. Difficile de dire, dès aujourd'hui, si les fêtes de famille ont eu des importants sur la propagation du virus.

Autre donnée très importante: les hospitalisations. 1.870 sont actuellement à l'hôpital. En moyenne, entre le 21 et le 28 décembre, il y a eu 132 hospitalisations (-20%) par jour. On note une légère remontée sur le dernier jour (169 le 28). En moyenne, toujours, 205,9 personnes ont quitté les hôpitaux chaque jour entre le 22 et le 28. Aux soins intensifs, ça baisse aussi: 566 patients dans ces unités (-18%).

Enfin, sachez qu'en moyenne, 18 décès ont été comptabilisés le 28 décembre, dernier chiffre fiable, et assez stable.