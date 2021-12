Prévisions météo: nouveau record de température pour un 30 décembre !

Le temps sera majoritairement sec mais gris pour la journée de jeudi et un peu de bruine n'est pas exclure, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maximas seront, eux, exceptionnellement doux pour une période de fin d'année, oscillant entre 10 et 15 degrés.

Une température record pour un 30 décembre, avec un mercure atteignant les 13,9 degrés, a été mesurée à 10h20 à Uccle jeudi, a confirmé David Dehenauw, chef du service scientifique prévisions du temps à l'Institut royal météorologique (IRM). Le record précédent pour cette date précise remontait à 1925, lorsque le thermomètre avait affiché 13,8 degrés.

Le mercure est monté jusqu'à 13,9 degrés jeudi matin, a indiqué M. Dehenauw sur Twitter. La température la plus élevée jamais mesurée en décembre reste 16,7 degrés, record qui avait été mesuré le 16 décembre 1989, a-t-il ajouté.

Il est possible que la température augmente encore durant la journée. D'autres records journaliers pourraient aussi être battus dans les jours qui viennent. Les températures les plus hautes jamais enregistrées pour un jour de veille du Nouvel An et pour un 1er janvier s'élèvent respectivement à 13,8 degrés (en 2017) et 13,6 degrés (en 2012).

Jeudi soir et durant la nuit, le temps restera sec avec tout d'abord de nombreux nuages bas. En cours de nuit, de larges éclaircies se propageront depuis l'ouest du pays à l'exception toutefois de la Haute-Belgique où le ciel restera nuageux avec localement du brouillard. Les minima oscilleront entre 8 et 11 degrés.

Un temps très doux pour le Nouvel An

Vendredi, la journée débutera avec d’assez larges éclaircies sur de nombreuses régions, sauf en Ardenne et en Gaume où, dans un premier temps, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. L’après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest mais le temps devrait rester généralement sec. Les maximas atteindront encore 9 degrés sur l’est et 13 ou 14 degrés sur le centre et l’ouest. Le vent sera modéré dans les terres, assez fort au littoral, d’ouest-sud-ouest.