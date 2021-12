"Ici on est à l'abri de la pluie": la citadelle de Namur prise d'assaut par les visiteurs

Les demandes de visites des souterrains de la citadelle de Namur ne désemplissent pas depuis plusieurs jours. En cause, c’est une activité intérieure, donc à l’abri de la pluie, qui peut rester ouverte grâce à son statut de musée.

La citadelle, surnommée 'la termitière de l’Europe' par Napoléon Bonaparte, compte 4km de galeries creusées à même la roche. La visite d’une heure trente constitue une activité qui convient à toute la famille.

"On les occupe, il fait mauvais à l’extérieur et ça les intéresse", raconte Vincent à propos de ses petits-enfants. "On s’est dit que c’est l’occasion ou jamais de venir en profiter dans de belles conditions."

"On ne peut pas aller se promener dans les bois, il fait vraiment trop boueux. L’avantage c’est qu’ici on est à l’abri de la pluie", rapporte de son côté Sophie, qui est venue visiter la citadelle avec sa famille.

"Le Covid empêche les Belges de partir loin de chez eux et donc ils redécouvrent leur région", se réjouit Benoît, un guide. "C’est le bonheur, on n’arrête pas", s’enthousiasme Nathalie, qui gère la réception. "Les gens viennent autant pour les souterrains que le musée et le petit train."

La citadelle de Namur est l'une des plus grande d'Europe.