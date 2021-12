Carte européenne des infections: voici les changements

Le sud de l'Europe est jeudi totalement en rouge sur la carte corona du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La carte reflète le taux d'incidence du coronavirus (nombre de contaminations par 100.000 habitants) au cours des quatorze derniers jours et le taux de positivité des tests Covid. La péninsule ibérique est totalement colorée en rouge foncé, tout comme la Grèce continentale et la majorité de ses îles, ce qui signifie que l'incidence y est supérieure à 500 et que le taux de positivité y dépasse 4%.

Contrairement aux semaines précédentes, l'Italie ne présente plus la moindre région jaune. Le pays est couvert de rouge. Dans le sud de la botte, sept régions sont teintées de rouge clair (taux entre 200 et 499), dont la Sicile et la Sardaigne.

Sur le continent européen, seule la Roumanie présente un visage majoritairement jaune et vert, à l'exception de sa capitale Bucarest.

Les territoires français d'outre-mer tels que la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et Saint-Martin sont également encore jaunes.

La Belgique est quant à elle toujours en rouge foncé, et ce depuis le 4 novembre.



Source: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

Attention: les règles belges ne seront mises à jour que samedi

Les autorités belges ont également relayé la nouvelle carte européenne sur internet, mais mettent en garde les citoyens. "Cette carte est publiée à titre indicatif, les mises à jour nationales officielles pour la Belgique ont lieu le samedi", précisent les autorités.

Les codes de couleur à utiliser pour l'évaluation des risques (par exemple pour le formulaire de localisation des passagers) sont ceux publiés sur ce site des autorités belges: https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/