Tesla rappelle 475.000 voitures aux États-Unis pour des problèmes techniques

Le constructeur automobile Tesla rappelle environ 475.000 voitures aux États-Unis en raison de défauts techniques qui augmentent le risque d'accident. Il en a informé le régulateur américain de la sécurité routière NHTSA (National Highway Traffic Safety Association).

La société prévoit notamment de rappeler toutes les voitures de type Model 3 fabriquées entre 2017 et 2020, soit 356.309 véhicules. L'ouverture et la fermeture du coffre entraîne un risque d'endommagement du faisceau de la caméra de recul, précise Tesla. L'entreprise d'Elon Musk rappelle également 119.009 voitures de type Model S assemblées à partir de 2014 à cause d'un loquet défectueux qui peut entraîner l'ouverture du capot. Tesla a déclaré que ces problèmes seraient corrigés gratuitement.