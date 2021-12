Coronavirus - Aux Pays-Bas, les hospitalisations en baisse pour le 3e jour consécutif

(Belga) Le nombre de patients hospitalisés des suites du Covid-19 était en baisse jeudi aux Pays-Bas pour le troisième jour consécutif. Au total, 1.857 personnes étaient hospitalisées, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis le 13 novembre, selon les statistiques officielles.

Pour la première fois depuis le 23 novembre, il y avait également moins de 500 patients traités aux soins intensifs. Jeudi, ils étaient 492. Les contaminations au coronavirus, en revanche, connaissent une nouvelle hausse, signale l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement. Entre mercredi matin et jeudi matin, 14.868 infections ont été diagnostiquées. Ce chiffre est supérieur pour le deuxième jour consécutif à la moyenne quotidienne (12.600) établie sur les sept derniers jours. Au cours de la semaine écoulée, 275 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, soit une moyenne de 40 par jour. L'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement s'attend à ce que les contaminations augmentent encore au cours des prochains jours, tirées par le variant Omicron désormais dominant aux Pays-Bas et plus contagieux. (Belga)