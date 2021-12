Un fumeur sur deux fume davantage depuis le covid selon une étude: le prix des cigarettes pourrait augmenter

Les Belges fument davantage depuis le début de la crise sanitaire, selon la dernière "enquête tabac" de la Fondation contre le cancer.

Depuis mars 2020, la pandémie a modifié nos vies et nos habitudes. Une récente enquête menée par l'institut Ipsos pour la Fondation contre le cancer indique que la crise sanitaire a exacerbé la consommation de tabac des Belges.

Les fumeurs fument plus: une tendance observée directement en magasin. "Depuis le début de la pandémie, je vends plus de cigarettes aux jeunes. En général, je trouve qu’ils fument trop. Mais ils ont plus 18 ans", confie Hamid, vendeur dans un petit magasin de Bruxelles.

Environ 50 à 60% des fumeurs ont changé leurs habitudes pendant la crise sanitaire. Les fumeurs âgés de 25 à 44 ans fument plus qu’avant le début de la pandémie, ou se sont remis à fumer. Une tendance à la hausse qui a deux raisons principales selon la Fondation contre le cancer.

En premier lieu, il y a l’impact du télétravail généralisé. "Si les gens se trouvent à la maison, le paquet de cigarette est souvent très proche", indique Suzanne Gabriels, experte en prévention tabac de la Fondation contre le cancer.

Une autre raison d'ordre psychologique est également avancée pour expliquer la hausse. "Ça peut être le niveau de stress en général qui a augmenté et l'incertitude que cette crise sanitaire provoque", explique Suzanne Gabriels.

Augmenter le prix des paquets? Pas la solution d'après la Fondation contre le cancer

Le tabagisme a un impact à plusieurs niveaux. "Pour les fumeurs eux-mêmes, pour les entreprises par l'absentéisme des personnes malades et pour les gouvernements par les énormes coûts de santé liés au tabagisme", indique la Fondation contre le cancer.

Pour atteindre son objectif d'une "génération sans tabac" d'ici 2037, le gouvernement propose d'augmenter les prix: un paquet de 20 cigarettes pourrait passer de 7,50 euros à 7,75 euros dès janvier 2022.

Une augmentation trop faible selon la Fondation contre le cancer. Elle préconise plutôt l’idée d’une contribution ressemblant à celle du "pollueur-payeur" visant directement l’industrie du tabac pour compenser les effets économiques du tabagisme.

Précisions sur l'étude

Selon l'institut Ipsos, l'étude a été soumise à un échantillon représentatif de la population belge de plus de 15 ans composé de 3036 participants. La collecte des données s'est réalisée en ligne lors d'interviews de huit minutes en moyenne. L'enquête a été réalisée du 6 septembre au 22 septembre 2021.