Météo - Un temps généralement sec et doux pour la dernière journée de l'année

La journée de vendredi débutera avec des éclaircies parfois larges sur l'ensemble de la Belgique à l'exception des Ardennes où des nuages bas pourraient s'installer temporairement, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel se couvrira progressivement au cours de l'après-midi avec possibilité de quelques faibles pluies sur le nord.

Le temps restera généralement sec partout ailleurs. Les températures resteront élevées pour la saison avec 10 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 14 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest puis d'ouest-sud-ouest sauf à la mer où il deviendra assez fort avec des rafales jusqu'à 50 km/h. La nébulosité persistera durant la soirée et la nuit mais le temps restera sec avec éventuellement un peu de bruine isolée. Les minima seront compris entre 7 et 12 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest. Les nuages devraient disparaitre au cours de la journée de samedi pour laisser place a un temps ensoleillé avec des nuages d'altitude. Le thermomètre oscillera de nouveau entre 10 et 14 degrés.