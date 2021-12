Belle histoire à La Louvière : Patricia et Lise retrouvent leur chat après 10 ans… il vivait à 1km de chez elles

C’est un choc pour Patricia et Lise : leur chatte Charlotte qui avait disparu en 2013 est saine et sauve… et vivait à 1km de chez elles depuis tout ce temps. Cette retrouvaille miraculeuse à La Louvière est cependant due à un malheureux hasard : la personne qui prenait soin de Charlotte est décédée récemment.

Alain avait l’habitude de recueillir tous les chats errants du quartier. Il prenait soin, du mieux qu’il pouvait, de 13 chats dans son domicile. A la suite d’une chute accidentelle, Alain nous a quittés, et ses chats se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. La zone de police de la Haute Senne était surprise de découvrir toute cette colonie de félins vivre dans des conditions inadaptées. C’est la SPA de la Louvière qui les a pris en charge et s’est rendu compte que ce monsieur n’avait jamais pris la peine de vérifier si l’animal avait une puce. Le fait que les informations de Charlotte étaient toujours dans la base de données, a permis à la SPA de la rendre à Patricia et Lise. Les propriétaires étaient d’autant plus surprises qu’elles connaissaient Alain. De temps en temps, elles le croisaient, et discutaient de « ses » chats. La SPA de La Louvière profite de cette belle histoire pour rappeler qu’il est très important de vérifier si un animal errant est identifié. Cela peut être fait chez un vétérinaire, un commissariat, en refuge ou dans certaines animaleries. Avant d’adopter un animal trouvé, il faut diffuser largement son signalement pendant 45 jours, et en avertir les autorités et refuges locaux. Cette année, le refuge de La Louvière a accueilli 806 chats, 36 d’entre eux ont pu être restitués à leurs propriétaires.