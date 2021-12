"Whoosh bottle": quel est ce nouveau challenge sur TikTok qui a grièvement brûlé un enfant aux Etats-Unis?

Un nouveau challenge intitulé "Whoosh bottle" circule de plus en plus sur le réseau social TikTok. On peut voir de nombreuses vidéos de personnes mettant en scène ce défi qui consiste à allumer le feu à une grosse bouteille dans laquelle il y a de l’alcool. L’expérience est censée produire un bruit spécial. Mais un enfant de 12 ans a fini à l’hôpital avec de graves brûlures.

Un nouveau défi est devenu viral sur le réseau social TikTok : il s'appelle "Whoosh bottle" et consiste à enflammer une petite quantité d'alcool dans une grande bouteille d'eau vide. La manipulation est censée créer un son "whoosh" mais chez un enfant de 12 ans, les choses ont mal tourné… L'expérience avait été réalisée dans des laboratoires afin d'étudier la densité de l'alcool. Mais les utilisateurs de TikTok ont en quelque sort créé un défit autour de ça. Dans le Connecticut, aux Etats-Unis, le jeune garçon a voulu, lui aussi, tenter l'expérience. Malheureusement, lorsqu'il a mis le feu à la bouteille, les flammes ont rapidement gagné l'enfant, lui causant de graves brûlures. Ce résident d'East Haven, âgé de 12 ans, a été admis dans le Centre des brûlés de l'hôpital Bridgeport, dans le Connecticut. Selon le chef des pompiers du service d'incendie d'East Haven, l'incident "aurait facilement pu entraîner un décès ainsi qu'un incendie majeur dans la maison. L'alcool est un liquide inflammable volatil et peut agir comme un accélérateur." Le commissaire des incendies d'East Haven, Charles Miller, a indiqué qu'il "contactera les écoles publiques d'East Haven pour s'assurer que les enfants sont conscients des dangers potentiels associés aux incendies et de ce dernier danger des médias sociaux."