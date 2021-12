Van Laethem: "La croissance rapide du variant Omicron est bien visible en Belgique"

Sciensano et le centre de crise ont fait le point sur la situation épidémiologique en cette journée de réveillon de Nouvel An.

"La croissance rapide du variant Omicron est maintenant un fait bien visible en Belgique aussi" a annoncé Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, pour débuter ce point presse hebdomadaire. Le variant Omicron est dominant, et représente déjà 72% des souches dans notre pays, et son effet se ressent.

Par rapport à la semaine dernière, le chiffre de contaminations est de 50 à 70% plus élevé. On dénombre cette semaine 7039 nouvelles contaminations par jour en moyenne, 6% de moins que la semaine passée. En revanche, ces derniers jours, il y a eu au minimum 13000 nouvelles contaminations, et ce chiffre devrait continuer à croitre rapidement.

Les gens les plus touchés actuellement sont dans la vingtaine, c’est aussi parmi eux que l’augmentation est la plus marquée avec 34%. C’est à Bruxelles que l’augmentation est la plus importante (29%). "Il ne fait pas se faire d’illusions, il faut être clair : ceci est un point de départ qui va se généraliser dans toutes les régions et toutes les tranches d’âges." a-t-il dit.

Ralentissement de la diminution des admissions

En revanche, les admissions à l’hôpital sont toujours, à l’heure actuelle, en diminution. Cette semaine, le nombre d’admissions par jour est de 135 en moyenne, soit 15% de moins par rapport à la semaine dernière. Cependant cette diminution semble ralentir. Ce jeudi il y avait 164 cas, donc 12% de plus par rapport au jeudi précédent : "ceci doit être surveillé, il ne faut pas en tirer des conclusions trop précoces, il faut voir ce qu’il va se passer dans les jours devant nous, et voir si cette augmentation va s’observer encore ou s’il s’agit d’un épiphénomène".

Un autre phénomène semble faire son apparition : l’augmentation de la fréquence des cas covid positifs chez les patients admis à l’hôpital pour d’autres raisons, comme des infarctus ou accouchements. Ceci constitue une charge supplémentaire pour le personnel soignant.

Enfin, Yves Van Laethem a tenu à rappeler qu’il faut rester attentifs pour ce réveillon de Nouvel An : "suivons les recommandations qui ont été faites, essayons de ventiler et ouvrir les fenêtres. Il fera 12-13 degrés à minuit, vous n’avez pas d’excuses pour ne pas ventiler".