14 degrés pour le Nouvel An: les douceurs se poursuivront-elles ?

Le réveillon de Nouvel An se fera dans une douceur exceptionnelle : 14 degrés, du jamais vu pour un 31 décembre.

À Liège, le beau temps attire les clients sur les terrasses pour boire un verre ou manger sans écharpes et grosses doudounes. Il est presque surprenant de marcher dans l’ambiance hivernale du marché de Noël.

Malgré cette température, la patinoire de Liège fonctionne toujours. Si les patineurs peuvent profiter d’une belle glace, c’est grâce à un système très bien pensé : « on a un groupe de froid qui alimente un tapis glacier qui se trouve en dessous de la glace. On a du glycol à -11 degrés qui serpente sous cette glace, et qui permet qu'elle maintienne cette belle glace. C'est sûr que le groupe fonctionne un petit peu plus que s’il gelait évidemment, mais il n’y a pas de souci, on a une belle glace pour accueillir nos patineurs » explique Muriel Pequeux, responsable de la patinoire de Liège

Les prévisions pour les prochains jours

Le temps deviendra progressivement de plus en plus nuageux mais restera globalement sec vendredi après-midi avec toutefois une possibilité d'un peu de pluie sur le nord de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront assez élevées pour la saison et oscilleront entre 10 et 14 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest sauf au littoral où les rafales pourront atteindre les 50 km/h, voir un peu plus.

Les nuages persisteront pour la soirée et la nuit. Des nuages bas réduiront la visibilité dans les Ardennes et un peu de bruine pourra faire son apparition par endroits. Les minima resteront élevés avec 8 à 12 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest puis de sud.

Samedi : Le jour de l'An sera encore marqué par une grande douceur se traduisant par des maxima de 10 à 15 degrés. La journée débutera par un ciel très nuageux, puis les éclaircies feront progressivement leur apparition en cours d'avant-midi. Durant le restant de la journée, le ciel sera partiellement nuageux avec essentiellement des bancs de nuages élevés. Les nuages bas pourraient toutefois s'attarder en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud, parfois faible.

Demain soir et la nuit prochaine, les nuages reviendront à partir de l'ouest avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. Les éclaircies se maintiendront encore durant une grande partie de la nuit sur le sud-est du pays. Les minima varieront entre 5 et 11 degrés avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec par moments de la pluie ou quelques averses. Léger recul des températures mais persistance de la douceur avec des maxima de 8 ou 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 12 ou 13 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. La force du vent diminuera au cours de la nuit suivante.

Lundi, quelques éclaircies seront encore possibles le matin sur le nord du pays. Le ciel deviendra ensuite très nuageux dans toutes les régions avec parfois de fortes averses. L'atmosphère restera encore relativement douce avec des maxima de 7 degrés en Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le long du littoral temporairement assez fort.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. Temps plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 5 à 8 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest puis d'ouest. Le long du littoral, il sera parfois fort et s'orientera au nord-ouest.

Mercredi, le soleil devrait faire quelques belles apparitions. Il fera assez frais avec des maxima de 1 à 6 degrés. Le vent sera le plus souvent modéré d'ouest à nord-ouest, revenant ensuite au sud-ouest.

Jeudi, gelées probables le matin, surtout sur le sud du pays. Après quelques embellies matinales, le ciel redeviendra plus nuageux avec possibilité de quelques précipitations en soirée, éventuellement hivernales en Ardenne. Maxima de 1 à 5 degrés.