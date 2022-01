Tout ce qui change ce 1er janvier... qui va vous faire GAGNER DE L'ARGENT

Plusieurs mesures entrent en vigueur ce samedi. Parmi elles, certaines sont de bonnes nouvelles pour votre portefeuille. Indexation des salaires, meilleurs remboursements des soins de santé et de certains antidouleurs, complément de salaire pour les infirmiers spécialisés, augmentation des indemnités de maternité pour les indépendantes, moins de retenue de précompte sur le salaire... Voici ce qui vous fera gagner de l'argent.

Indexation des salaires de plus de 3,5% pour les employés de la CP 200

L'indexation, au 1er janvier 2022, des salaires des employés de la CP 200, la commission paritaire la plus importante du pays, pourrait atteindre 3,56%, selon les derniers calculs de SD Worx. Une telle indexation serait du jamais-vu depuis une bonne dizaine d'années.

L'inflation accélère depuis plusieurs mois. Après 4,16% en octobre, elle a atteint 5,64% en novembre, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008 (5,90%). Pour la CP 200, la commission paritaire auxiliaire pour employés (ex-CP 218), qui concerne plus de 450.000 employés et plus de 50.000 employeurs de secteurs très divers en Belgique, l'indexation des salaires se fait une fois par an, au 1er janvier, sur base de l'inflation de l'année précédente.

Le niveau de l'indexation qui sera appliqué au 1er janvier 2022 ne sera connu définitivement qu'une fois établis les chiffres d'inflation pour le mois de décembre, mais on a déjà une bonne idée de son ampleur, et, selon la dernière simulation de SD Worx, l'augmentation des salaires dans la CP 200 atteindrait 3,56% au 1er janvier 2022. Il faut remonter à 2012 pour retrouver une indexation supérieure à 3% (+3,17%) et 2009 pour retrouver une augmentation encore plus forte (+4,51%). En 2021 et 2020, l'indexation des salaires dans la CP 200 avait été inférieure au pour cent.

Le plafond du "maximum à facturer" dans les soins de santé passe à 250 euros

À partir du 1er janvier, le plafond du "maximum à facturer" (Màf) dans les soins de santé, pour les personnes aux plus faibles revenus, sera réduit à 250 euros contre 450 actuellement, indiquent l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

Cette baisse concerne plus de 96.000 ménages, qui pourront désormais compter sur un remboursement plus élevé grâce à cet abaissement du plafond à 250 euros. Concrètement, les familles aux revenus les plus bas, qui auront comptabilisé pour 250 euros de ticket modérateur pour les soins de santé, seront remboursées du reste du tiers payant au cours d'une même année.

Le passage de ce maximum à facturer le plus bas à 250 euros avait été entériné en octobre dans le budget 2022 des soins de santé par le conseil général de l'Inami. Le gouvernement a entre-temps validé cet abaissement du plafond le plus bas. La mesure fait partie d'une série de réformes inscrites dans la loi-programme, laquelle a été approuvée fin décembre en plénière.

Le fisc retiendra moins de précompte sur le salaire

Le fisc retiendra moins de précompte sur le salaire à partir du 1er janvier et remboursera donc moins d'impôt. Les employeurs retiennent chaque mois un montant sur le salaire de leurs travailleurs au titre de précompte professionnel, une forme de versement anticipé en vue du calcul final de l'impôt à l'issue d'un exercice fiscal.

Au fil du temps, ce précompte a fini par déformer la valeur du salaire net puisque chaque année le fisc doit rembourser des sommes importantes aux contribuables soumis au précompte.

L'année prochaine, la réforme se traduira par une "hausse" moyenne de 128 euros par an du salaire net, 209 euros en 2023 et 243 euros en 2024. En revanche, les contribuables recevront un remboursement d'impôt moindre.

Complément de salaire pour les infirmiers spécialisés

Les infirmiers et infirmières ayant une spécialisation reconnue bénéficieront d'un complément de salaire dès le 1er janvier prochain.Par le biais de ce complément, le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut rectifier une anomalie. Il est en effet apparu que le nouveau système de classification IFIC ne valorise pas ou pas suffisamment la spécialisation de certain(e)s infirmiers ou infirmières. "Et ce, alors que la question des spécialisations se pose, entre autres, dans les services d'urgence et de soins intensifs et que ces services jouent un rôle clé durant cette pandémie", explique le cabinet du ministre.

Le complément prendrait la forme d'un montant forfaitaire. Soit un supplément de 2.500 euros bruts sur base annuelle pour les infirmiers spécialisés titulaires d'un titre professionnel particulier, soit 833 euros bruts supplémentaire sur base annuelle pour les infirmiers spécialisés titulaires d'une qualification professionnelle particulière. Le forfait sera accordé à partir du 1er janvier 2022, mais la mesure ne se fera pas sentir dans l'immédiat. L'attribution sera rétroactive car l'élaboration technique prendra plusieurs mois.

Augmentation des indemnités de maternité pour les indépendantes

Les indépendantes profiteront d'une augmentation des indemnités de maternité pour les semaines de repos débutant au plus tôt le 1er janvier 2022.



Pour les quatre premières semaines du congé de maternité, le montant atteindra jusqu'à 752,34 euros en cas de repos complet et 376,17 euros en cas de repos à mi-temps. À partir de la 5e semaine, il pourra aller jusqu'à 688,12 euros en cas de repos complet et 344,06 euros en cas de repos à mi-temps.

Meilleures conditions de remboursement de certains antidouleurs

L'arrêté royal du 3 juin 2007, qui prévoyait un remboursement de 20% du prix de certains analgésiques pour les patients souffrant de douleurs chroniques, sera abrogé le 1er janvier 2022 en faveur du Chapitre IV de la liste des médicaments remboursables qui garantit aux patients de meilleures conditions de remboursement pour ces médicaments.



Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, plusieurs analgésiques à base de paracétamol ont été inscrits sur la liste des médicaments remboursables notamment pour le traitement des douleurs chroniques. Il existait donc deux circuits différents pour le remboursement de ces médicaments.

Meilleur remboursement des frais de transport des patients dialysés ou cancéreux

L'intervention dans les frais de transport des patients dialysés ou cancéreux, les bébés prématurés et pour certains centres de revalidation va être augmentée au 1er janvier. Un budget de 3 millions d'euros a été débloqué à cet effet.



Actuellement, ces patients peuvent bénéficier d'une intervention de 0,25 euro par km, qui n'a jamais été indexée. Une augmentation de l'intervention de 0,25 à 0,30 euro/km et une future indexation de ces montants sont maintenant prévues. Pour les patients atteints de cancer, l'intervention dans les déplacements était auparavant limitée à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Désormais, cette intervention s'appliquera à tous les traitements oncologiques.

Enfin, la limitation kilométrique concernant les frais de transport des patients dialysés est supprimée. L'arrêté royal et l'arrêté ministériel doivent encore être publiés. La mesure entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier.