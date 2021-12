Explosion de gaz à Turnhout - Le corps d'une victime retiré des décombres

(Belga) Les services de secours ont retiré vendredi soir un corps des décombres de l'immeuble à appartements ravagé par une explosion à Turnhout, a annoncé le bourgmestre, Paul Van Miert.

La victime doit encore être identifiée. Il s'agit probablement de l'un des quatre habitants de l'immeuble portés disparus, et non de la femme toujours en vie coincée dans les décombres avec laquelle les secours sont en contact et dont la situation n'a pas évolué. La recherche des autres disparus se poursuit. Deux grues ont été déployées. Vers 8h15, une explosion violente s'est produite dans un immeuble de la Boerenkrijglaan, due vraisemblablement au gaz.