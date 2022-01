La Chine rouvre son ambassade au Nicaragua après avoir renoué avec le pays

(Belga) La Chine a rouvert vendredi son ambassade au Nicaragua, trois semaines après avoir rétabli ses relations diplomatiques - interrompues depuis 1990 - avec le pays.

"Vous êtes les bienvenus dans notre Nicaragua... avec la certitude que nos deux pays ont devant eux un avenir (rempli) de succès et de victoires", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Denis Moncada lors de la cérémonie d'ouverture, soulignant un acte "mémorable". La Chine a ouvert son ambassade après avoir rétabli ses relations avec le Nicaragua, lequel a brusquement rompu le 9 décembre ses relations avec Taïwan, une île que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Managua ne reconnaît désormais qu'une "seule Chine" dirigée par Pékin. En 1990, les relations entre le Nicaragua et la Chine avaient été rompues par le gouvernement de l'ancienne présidente Violeta de Chamorro, qui avait choisi de reconnaître Taïwan. Le rétablissement des relations entre Managua et Pékin intervient alors que les États-Unis et l'Union européenne intensifient les sanctions à l'encontre du gouvernement du président Daniel Ortega, élu pour un quatrième mandat consécutif le 7 novembre alors que ses principaux rivaux étaient emprisonnés. (Belga)