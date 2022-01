Inde: au moins 12 morts lors d'un mouvement de foule dans un sanctuaire

(Belga) Au moins 12 personnes sont décédées et 13 autres ont été blessées dans un sanctuaire religieux samedi au Cachemire indien, a indiqué un représentant des autorités.

"Au moins 12 personnes ont perdu la vie et 13 sont blessées" a déclaré ce responsable à l'AFP sous couvert d'anonymat. "Le bilan pourrait être plus lourd car la route menant au sanctuaire situé au sommet d'une colline était bondée de fidèles qui tentaient de s'y rendre à l'occasion des traditionnelles prières du Nouvel An", a-t-il ajouté. Mata Vaishno Devi est l'un des sanctuaires hindous les plus fréquentés du nord de l'Inde et chaque jour des dizaines de milliers de personnes s'y rendent pour prier. Un autre responsable en charge de la gestion des catastrophes a confirmé le nombre de morts, précisant que la bousculade a eu lieu vers 02H45 (21H15 GMT). "Une enquête sur l'incident de la bousculade au sanctuaire de Shri Mata Vaishno Devi a été demandée par le gouvernement", a-t-il déclaré. Le Premier ministre Narendra Modi s'est déclaré sur Twitter "extrêmement attristé par la perte de vies humaines", précisant être en relation avec les autorités locales. Il a également présenté ses "condoléances aux familles endeuillées" et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. (Belga)