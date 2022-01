Conflit israélo-palestinien - Deux roquettes tirées depuis Gaza vers Tel-Aviv tombent en mer

(Belga) Deux roquettes tirées de l'enclave palestinienne de Gaza sont tombées samedi en mer Méditerranée, au large de la ville de Tel-Aviv, a indiqué l'armée israélienne.

Les sirènes n'ont pas été déclenchées et le système d'interception des roquettes n'a pas été actionné, a précisé l'armée dans un communiqué. Aucune indication n'a été donnée sur le groupe soupçonné d'avoir tiré ces projectiles en direction d'Israël. La bande de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans, est dirigée par le mouvement islamiste Hamas mais d'autres groupes palestiniens armés y sont également implantés. "Plus tôt ce matin, deux roquettes tirées de la bande de Gaza sont tombées en Méditerranée au large de la ville de Tel-Aviv", a écrit l'armée. Israël et le Hamas, des ennemis jurés, se sont livré une guerre de onze jours en mai 2021, leur quatrième depuis la prise du pouvoir à Gaza par le mouvement islamiste armé. Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile, cinq projectiles (roquettes ou obus) ont été tirés depuis Gaza vers le territoire israélien, selon un rapport annuel de l'armée publié le 29 décembre. (Belga)