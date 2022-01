Près de 400 interventions policières à Bruxelles le soir du Nouvel An

(Belga) La police est intervenue à 395 reprises à Bruxelles dans la nuit de vendredi à samedi à l'occasion du Nouvel An, rapporte la porte-parole de la zone Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. Plusieurs dizaines de personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative.

Un dispositif intrazonal spécial, recouvrant le territoire des six zones de police bruxelloises et géré depuis le nouveau centre de crise régional, avait été établi pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les forces de l'ordre sont intervenues à 116 reprises dans la zone Bruxelles-Ouest et à 110 reprises dans la zone Bruxelles-Ixelles, où elles ont procédé respectivement à 30 et 44 arrestations administratives. Quatre arrestations judiciaires ont également eu lieu dans la zone Midi. Les zones Midi, Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem), Montgomery et Bruxelles-Nord ont recensé ensemble 169 interventions et 55 arrestations administratives. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) a été appelé 35 fois pour du mobilier urbain en feu, principalement des poubelles. Six interventions ont également eu lieu pour des voitures incendiées dans les zones Bruxelles-Ixelles (1), Bruxelles-Ouest (2), Midi (2) et Bruxelles-Nord (1). Au total, les pompiers sont intervenus 72 fois et 120 ambulances ont été appelées. Beaucoup de feux d'artifices ont retenti tout au long de la soirée, malgré l'interdiction sur tout le territoire de la Région bruxelloise imposée du 23 décembre au 9 janvier. La Stib a fait état de plusieurs dégradations de bus, trams et abris de bus, sans en préciser l'ampleur. Sur demande de la police et en raison d'une affluence massive, la station Anneessens a été fermée dans la soirée. (Belga)