Les PME engagent à Bruxelles et en Wallonie: "30% ont l’intention d’embaucher au premier trimestre"

Deux tiers des PME bruxelloises et wallonnes ont l'intention d'embaucher en début d'année. Ces intentions de recrutement sont à leur plus haut niveau depuis 10 ans. En particulier dans le secteur de la construction.

En 2022, les PME souhaitent recruter. En effet, près de 6 entreprises sur 10 interrogées déclarent vouloir embaucher en ce début d’année.

"Si on regarde sur la Wallonie et à Bruxelles, on est à près de 30% des PME qui ont l’intention d’embaucher au premier trimestre", déclare Virginie Bertrume, responsable du secrétariat social SD Worx. Les raisons ? Une charge de travail plus importante, mais aussi des postes vacants.



"Il y a à la fois des postes vacants récents pour une bonne partie mais également des postes vacants à long terme. Par exemple, dans l’industrie et la construction, il y a visiblement des profils en pénurie", souligne Virginie Bertrume.

Dans ces secteurs, c’est près de 8 PME sur 10 qui déclarent vouloir recruter. "On recherche dans ces 5 premières années 30.000 nouveaux salariés dans la construction. Rien qu’en Wallonie." Franck Carnoy, directeur général de la confédération de la construction.

Possible de trouver autant de salariés?



Malgré les intentions d’embauche, le manque de main de d’œuvre reste problématique. "Est-ce que c’est réaliste de trouver autant de monde ? C’est un défi", estime Francis Carnoy.



38% des PME déclarent voir leur charge de travail augmenter. Dans ce secteur, ce chiffre passe à 46%. "Les 60.000 salariés actuels sont déjà tous bien occupés mais si on y ajoute les travaux nécessaires pour reconstruire la Wallonie après les inondations. Des milliers de maisons, des berges ont été démolis. Il faut reconstruire tout cela", explique Francis Carnoy.

Malgré ce pic, seulement la moitié des intentions aboutiront à un recrutement. Cela est particulièrement vrai pour le secteur de l'industrie et de la construction, à la recherche de 90.000 travailleurs.