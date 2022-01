La station polaire Princesse Elisabeth paralysée par un foyer de Covid: comment les scientifiques ont-ils pu être contaminés?

Malgré des règles sanitaires très strictes, deux tiers des personnes actuellement présentes à la Station polaire Princesse Elisabeth, en Antarctique, ont été contaminées par le coronavirus, a rapporté Le Soir Mag, qui a obtenu une confirmation du Secrétariat polaire belge.



Un cas positif a été détecté le 14 décembre parmi les personnes arrivées sept jours plus tôt. Ce voyageur a été immédiatement placé en isolement, mais les tests effectués ont révélé que deux autres avaient également contracté le virus. Les trois personnes ont été évacuées le 23 décembre. Mais depuis lors, le virus circule.

Actuellement, 25 personnes sont présentes dans la station et 5 sont en expédition. Deux tiers ont été contaminées mais aucun symptôme sévère n'est pour l'instant déclaré. Deux médecins urgentistes sont sur place et la station compte tout le matériel nécessaire pour les soins et des tests PCR.

Toutes les personnes présentes ont reçu deux doses de vaccin, une personne a même bénéficié du booster, a précisé Alain Hubert, opérateur exécutif de la station et responsable des mesures de sécurité.

Le Conseil stratégique du Secrétariat polaire a décidé lundi de maintenir le personnel sur place mais interdit toute nouvelle entrée dans la station avant la disparition du cluster et, à tout le moins jusqu'au 12 janvier, la date d'arrivée prévue de deux nouvelles expéditions. La saison de recherche sera par ailleurs écourtée. Selon un virologue consulté par le Secrétariat polaire, la probabilité est grande que l'infection à la station soit le fait du variant Omicron, étant donné que celui-ci représente 99 % des cas en Afrique du Sud, qui est justement le pays de dernière escale avant l'Antarctique.