Pourquoi fête-t-on l'Epiphanie ce dimanche et pas le 6 janvier? Les explications d'un évêque de Liège

Vous êtes déjà nombreux à acheter des galettes des rois. Dans certains pays, l’Epiphanie est un jour férié, fixé le 6 janvier. Chez nous, la fête religieuse se célèbre le deuxième dimanche qui suit Noël, c’est donc ce dimanche 2 janvier. Voici les explications d’un Evêque de Liège.

Quand on vous dit "l’Epiphanie", vous pensez bien évidemment au 6 janvier. Eh bien, pas forcément ! Associer cette date à la fête est en réalité imprécis. "L’Epiphanie, d’après le calendrier officiel, c’est le 6 janvier. Mais dans les pays où le 6 janvier n’est pas fête de congé, on la reporte au dimanche qui précède. C’est toujours le deuxième dimanche après Noël", explique Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. "Les mages découvrent Jésus, pas simplement comme un petit enfant pauvre dans une crèche, mais aussi comme le roi d’Israël et le fils de Dieu", poursuit-il.

Des mages qui ont même une galette en leur honneur. Cette pâtisserie est la traduction des présents offerts par Melchior, Gaspard et Balthazar au Christ lors de leur première rencontre. Pour la partager, les plus gourmands n’attendent pas non plus le 6 janvier. "C’est quand ça se vend dans les magasins", confie un amateur de la galette des rois. "Franchement, ça tombe comme ça tombe. Oui, ça dépend un petit peu", dit une autre.

Dans une pâtisserie de la région de Liège, Bernard propose ses galettes des rois artisanales depuis hier. Et elles rencontrent déjà un vrai succès. "Ce n’est plus centré sur le 6, ça, c’est fini. Il y a ceux avant et ceux après. En général, c’est tout le mois de janvier mais on va surtout jusqu’au dimanche qui sera le 9 parce qu’on sait bien qu’il y en a qui vont faire le 6 puis on va refaire ça en famille, peut-être avec les grands-parents, dimanche prochain", souligne Bernard Eggen, pâtissier à la Pâtisserie Eggenols.

"Quand la famille n’est pas réunie pendant le milieu de semaine, on le fait pendant le week-end. Soit avant, soit après. C’est une tradition", glisse un client de la pâtisserie. L’Epiphanie symbole aussi le retour à la lumière et les jours qui s’allonge à nouveau.